Unterföhring (ots) -Erfolgreicher Eishockey-Abend am Dienstag für ProSieben. Insgesamt 4,38 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) fiebern im entscheidenden, letzten Vorrundenspiel mit der deutschen Nationalmannschaft. Die Prime-Time-Partie punktet mit sehr starken 12,1 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 Jahre). Am Ende muss sich das Team von Bundestrainer Harry Kreis nach Verlängerung und Penalty-Schießen mit 1:2 gegen Gastgeber Dänemark geschlagen geben, die damit ins Viertelfinale einziehen."ran Eishockey live: WM" auf WachstumskursDie deutsche Eishockey-Community wächst. Seit 2024 übertragen ProSieben, Joyn und ProSieben MAXX die Eishockey-Weltmeisterschaft - mit zunehmendem Erfolg bei den Zuschauer:innen. Die Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft punkten mit herausragenden Marktanteilen von bis zu 18,2 Prozent (2. Drittel SUI-GER) auf ProSieben in der Senderzielgruppe (14-49 Jahre) und liegen damit deutlich über dem Vorjahr (Höchstwert 2024: 16,7 Prozent, 1. Drittel SVK-GER). ProSieben MAXX erzielt mit sieben weiteren Vorrunden-Partien der Gruppe B großartige bis zu 5,9 Prozent Marktanteil (2. Drittel USA-SUI // Höchstwert 2024: 2,5 Prozent, 2. Drittel LVA-USA). Auf Joyn wachsen die Livestream-Video-Views bei den Übertragungen der Deutschland-Spiele um sehr starke 44 Prozent.Auf in die K.O.-RundeDie Eishockey-WM 2025 startet am Donnerstag, 22. Mai, in die Finalrunde. ProSieben zeigt das Viertelfinale USA gegen Finnland ab 15:45 Uhr live. Ab 19:55 Uhr übernimmt ProSieben MAXX mit der Übertragung des zweiten Viertelfinals Schweden gegen Tschechien - natürlich mit dem bewährten "ran Eishockey live: WM"-Team Moderator Matthias Killing, Experte Uwe Krupp, Reporter Christoph "Icke" Dommisch und dem Kommentatoren-Duo Basti Schwele und Rick Goldmann. Beide Spiele live im Stream auf Joyn und ran.de.Das Final-Wochenende auf ProSieben und JoynWelches Land holt den WM-Titel? ProSieben und Joyn zeigen die beiden Halbfinals am Samstag, 24. Mai, ab 13:55 Uhr, bzw. 17:50 Uhr - und am Sonntag, 25. Mai, das Spiel um Platz 3 (ab 14:55 Uhr) sowie das große Finale, ab 19:45 Uhr, live.Hier sehen sie die Final-Spiele der Eishockey-WM live:- Viertelfinale USA vs. Finnland, Donnerstag, 22. Mai, 15:45 Uhr, auf ProSieben- Viertelfinale Schweden vs. Tschechien, Donnerstag, 22. Mai, 19:55 Uhr, auf ProSieben MAXX- Halbfinale 1+2, Samstag, 24. Mai, 13:55 und 17:50 Uhr, auf ProSieben- Spiel um Platz 3, Sonntag, 25. Mai, 14:55 Uhr, auf ProSieben- Finale, Sonntag, 25. Mai, 19:45 Uhr, auf ProSiebenAlle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im LivestreamBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 21.05.2025 (vorläufig gewichtet)