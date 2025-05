Nürnberg (ots) -Die Bundesagentur für Arbeit (BA) setzt auf private Cloud-Technologie in einem deutschen Rechenzentrum. Die Auszahlungssysteme für Sozialleistungen, wie Arbeitslosen-, Bürger- und Kindergeld, werden künftig cloudbasiert betrieben. Der zuverlässige und pünktliche Zahlungsverkehr von Sozialleistungen zählt zur kritischen Infrastruktur (KRITIS) und hat für die BA höchste Priorität.Andreas Nahles, Vorstandsvorsitzende der BA: "Die BA ist für Millionen von Menschen in Deutschland eine verlässliche Anlaufstelle. Wir sichern Existenzen, unterstützen Menschen und garantieren den sozialen Frieden im Land. Um dieser Aufgabe auch in Zukunft gerecht zu werden, müssen wir unsere Systeme stetig modernisieren. Wir haben uns ganz bewusst für modernste private Cloud Technologie entschieden - und zwar in deutschen Rechenzentren. Das sichert uns höchste Standards bei Datenschutz, Transparenz und Sicherheit. Und dies ist für uns als öffentliche Behörde unerlässlich."Stefan Latuski, CIO der BA, ergänzt: "Wir setzen auf RISE with SAP, um die IT-Landschaft der Bundesagentur nicht nur effizienter und bürgernäher, sondern vor allem resilienter und zukunftsfähig aufzustellen. In einer Zeit, in der Ausfallsicherheit, Flexibilität und Innovationsfähigkeit zunehmend entscheidend sind, steht unser Ansatz exemplarisch für eine moderne und skalierbare Verwaltung in Deutschland."Die Partnerschaft umfasst Lizenzen, Bereitstellung und Betrieb der komplexen SAP-Systemlandschaft im KRITIS-Umfeld. Durch RISE with SAP nutzt die BA ein Private Cloud Angebot in einem deutschen Rechenzentrum, dessen Sovereign Cloud-Fähigkeit die Einhaltung strengster Datenschutz- und Compliance-Vorgaben garantiert. Sensible Daten werden ausschließlich in Deutschland gespeichert und verarbeitet.Die Auslagerung des Betriebs zu den SAP-Experten ermöglicht der BA zudem den Zugriff auf integrierte Beratungsleistungen für eine reibungslose Cloud-Transformation ihrer Kernsysteme. Dies führt zu einer deutlichen Stärkung der Resilienz der SAP-Infrastruktur der BA unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards in modernen EU-Rechenzentren. Der neue Vertrag bietet der BA volle Kostentransparenz und ermöglicht eine schnelle Integration von Produktinnovationen, insbesondere in den Bereichen generative KI und Nachhaltigkeit.Die Vorteile des SAP Private Cloud Angebotes für die BA:- Sichere Auszahlung: Modernste Cloud-Technologie in deutschen Rechenzentren garantiert die zuverlässige und pünktliche Auszahlung von Sozialleistungen.- Effiziente Prozesse: Die optimierte IT-Infrastruktur ermöglicht schlankere Abläufe und eine schnellere Bearbeitung von Anliegen.- Innovation für Bürger: Durch den Zugriff auf neueste Technologien wie KI kann die BA zukünftig noch bürgernähere, moderne und kundenfreundliche Services entwickeln.- Kostentransparenz und Wirtschaftlichkeit: Die Partnerschaft mit SAP bietet klare Kostenstrukturen und eine effiziente Nutzung von Ressourcen.- Zukunftssicherung angesichts des demografischen Wandels: Der Einsatz von Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen entlastet die Beschäftigten der BA. Diese haben dann mehr Zeit für anspruchsvolle, werthaltige Tätigkeiten wie individuelle, persönliche Beratung zur Verfügung.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Social Media:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | XING (https://www.xing.com/pages/bundesagentur) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6038936