Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Nach knapp zwei Jahren als Geschäftsführer verlässt Matthias Bayer die MorgenFund GmbH zum 31. Mai 2025 auf eigenen Wunsch, um sich in der Zukunft neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...