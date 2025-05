Die Aktie von Ionos gehört zu den größten Gewinnern im TecDAX, seit Jahresanfang liegt ihr Gewinn bei rund +68%. Am Mittwoch verliert sie leicht und steht aktuell bei rund 37 €. Wie geht es hier weiter? Allzeithoch in Sichtweite Seit der Börsennotierung Anfang 2023 befindet sich die Aktie mit kurzen Unterbrechungen in einem langfristigen Aufwärtstrend. Das Allzeithoch lag bei rund 37,40 €, somit steht der aktuelle Kurs nur geringfügig darunter. Größter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...