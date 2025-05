Der Dax setzt mit dem Sprung über die Marke von 24.000 Punkten weitere Akzente. Die Hausse läuft auf Hochtouren. Und sie könnte sich sogar noch beschleunigen, sollte der Dax den nächsten wichtigen Schritt gehen und sich von der 24.000er Marke lösen können. Was treibt die Rally an? Zum einen dürfte die Antwort in der schlichten Börsenweisheit "Die Hausse nährt die Hausse" liegen. Derart imposante Aufwärtsbewegungen finden Aufmerksamkeit und ziehen ...

