NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer vermeldeten Partnerschaft eines Konkurrenten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Kering gehe im Brillenbereich eine Partnerschaft mit dem Suchmaschinenbetreiber Google ein, um in den Markt für Smart Glasses einzusteigen, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Strategie der beiden Partner orientiere sich an einer ähnlichen Zusammenarbeit von EssilorLuxottica und dem Social-Media-Konzern Meta. Das Geschäft mit smarten Brillen habe die Bewertung der Aktie in die Höhe getrieben, doch die Konkurrenz in diesem Bereich schlafe nicht./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 20:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2025 / 20:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121667