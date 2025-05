Die SBF AG hat die Produktionsverlagerung nach Budweis abgeschlossen. Der Maschinenpark des bisherigen Standorts Springe wurde bis Ende 2024 vollständig übertragen und die Anlagen am neuen Standort wieder in Betrieb genommen. Mit der Verlagerung will SBF die jährlichen Fixkosten senken. Ab 2025 rechnet das Unternehmen mit Einsparungen von ...

