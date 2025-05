Biel - Swatch-Aktionär Steven Wood ist mit seiner Kandidatur für den Verwaltungsrat wie erwartet gescheitet. Die Generalversammlung des Bieler Uhrenkonzerns lehnte seine Wahl in das Aufsichtsgremium am Mittwoch mit 79,2 Prozent Nein-Stimmen ab. Alle vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden derweil mit grossem Mehr angenommen, wie es in einer Mitteilung von Swatch heisst. Wood war als zusätzlicher Vertreter der Inhaberaktionäre angetreten, um ...

