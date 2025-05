EQS-News: action press AG / Schlagwort(e): Sonstiges

action press AG: RTL setzt Zusammenarbeit fort



21.05.2025 / 14:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt am Main/Hamburg, 21. Mai 2025 - Die Bildagenturengruppe action press AG ist erfolgreich ins Jahr 2025 gestartet. Ihre Hamburger Tochtergesellschaft action press international gmbh freut sich über die Verlängerung der Zusammenarbeit mit der Sendergruppe RTL. Damit wird die langjährige Partnerschaft für eine weitere Periode fortgesetzt - mit der Lieferung von Bild- und Videomaterial aus den Bereichen Entertainment, Celebrity und Paparazzi für Fernsehen, Livesendungen und digitale Plattformen. Ulli Michel, CEO von action press, erklärt: "Wir freuen uns sehr über das anhaltende Vertrauen der Sendergruppe RTL und die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft. Das ist eine klare Bestätigung unserer führenden Position im Bereich Entertainment- und Celebrity-Content sowie der hohen Qualität und Zuverlässigkeit unseres Bild- und Videomaterials. Gemeinsam mit RTL setzen wir auch künftig Maßstäbe in der aktuellen Berichterstattung - ob für TV-Formate, Liveübertragungen oder Online-Angebote." Die action press AG ist im Besitz eines der größten Kataloge digitaler, in einem Unternehmen gebündelter Media-Assets weltweit. Täglich werden bis zu 50.000 Fotos von 5.000 Fotografen und 130 Partneragenturen aus 120 Ländern bearbeitet und nach höchsten redaktionellen Standards verschlagwortet. Mit 200 Millionen Fotos ist action press eine der größten Bilddatenbanken der Welt. Das Grundkapital der action press AG beträgt 22,05 Millionen Euro. Weitere 22,05 Mio. Aktien dienen als Akquisitionswährung. Die Aktien der action press AG werden im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf unter der WKN A3ESE3 (ISIN DE000A3ESE35) gehandelt. Rückfragen an den Vorstand action press AG: Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de , +49 171 60 333 20

, +49 171 60 333 20 Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de , +49 172 253 73 03 https://www.actionpress-ir.de action press AG Wielandstr. 3 60318 Frankfurt am Main



21.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com