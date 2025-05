Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG



Unternehmen: PVA TePla AG

ISIN: DE0007461006



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.05.2025

Kursziel: 23,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q1: Deutliche Fortschritte im Metrologiegeschäft



PVA TePla hat letzte Woche den Bericht für das erste Quartal veröffentlicht. Die Geschäftsentwicklung offenbarte nicht nur wesentliche Fortschritte im Zertifizierungsprozess mit asiatischen Metrologiekunden, sondern auch den höchsten Auftragseingang seit Q4/23. Der Umsatz war erwartungsgemäß rückläufig, lag jedoch leicht oberhalb unserer Erwartungen.

[Tabelle]



Top- und Bottom Line leicht unter Vorjahr: Umsatzseitig entwickelte sich PVA TePla etwas besser als von uns erwartet, verzeichnete dennoch einen leichten Rückgang von 4,2% yoy auf 58,8 Mio. EUR (MONe: 57,9 Mio. EUR). Während das Segment Industrial mit einer Erlössteigerung von 23,8% yoy (20,3 Mio. EUR) deutlich zulegen konnte, verzeichnete das Semiconductor-Segment mit -14,4% yoy einen zweistellig rückläufigen Umsatz. Dies sei laut Vorstand auf Stichtagseffekte zum Quartalsende zurückzuführen und sollte damit keine Indikation für das Gesamtjahr darstellen.



Die Bruttomarge konnte deutlich auf 33,1% zulegen (+2,7PP yoy), was neben Produktmixeffekten insbesondere auf Effizienzsteigerungen in der Fertigung zurückzuführen ist. Trotz des gestiegenen Bruttogewinns belastete der angekündigte Organisationsaufbau das operative Ergebnis, sodass das EBITDA mit 8,2 Mio. EUR unterhalb des Vorjahres (Q1 2024: 8,7 Mio. EUR) lag. Dies betrifft sowohl die Forschung & Entwicklung als auch die Bereiche Vertrieb und Verwaltung. Gleichzeitig sind diese Kostensteigerungen laut Vorstand jedoch notwendig, um bspw. einen dauerhaft verfügbaren Kundensupport nicht nur in Europa, sondern auch im Fokusmarkt Asien aufzubauen, um die Anlagenverfügbarkeit beim Kunden aufrechtzuerhalten.



Metrologiegeschäft bleibt der zukünftige Wachstumstreiber: Die Produktgruppen der Gattung Metrologie erfreuten sich weiterhin hoher Nachfrage, sodass signifikante Fortschritte im Zertifizierungsprozess mit namhaften asiatischen Kunden erzielt werden konnten. So schloss PVA die Phase 2 (Technologische Qualifikation) dieses Prozesses ab und konnte von neuen Kunden insgesamt Auftragseingänge im niedrigen zweistelligen Mio.-EUR-Bereich verzeichnen. Mit dem potenziellen Abschluss der dritten und letzten Zertifizierungsphase dürften weitere Aufträge über die Initialbestellungen hinaus erfolgen. Bereits im Auftaktquartal verbuchte PVA TePla eine Erholung im Auftragseingang, der den höchsten Wert seit Q4 2023 erreichte. Zusammen mit möglichen Metrologie-Orders könnte damit die Trendwende nach einem auftragsseitig schwachen Jahr 2024 eingeleitet worden sein. In diesem Bereich hat sich PVA TePla mit den Übernahmen des Zulieferers desconpro (Kaufpreis im hohen einstelligen Mio.-EUR-Bereich) und der DIVE imaging systems GmbH (Spezialist für zerstörungsfreie Qualitätskontrolle) verstärkt.



Fazit: PVA TePla hat ein solides erstes Quartal verzeichnet und konnte Fortschritte in der Auftragslage erzielen. Neue Aufträge aus Asien könnten das Momentum weiter verstärken, sodass wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 23,00 EUR bekräftigen.



