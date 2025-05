ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2650 Pence belassen. Der Spirituosenproduzent lege den Fokus stärker auf Kosten, Margen und Barmittelfluss, und dies sollte die Vorhersagbarkeit der Gewinnentwicklung in einem Umfeld mit nur geringer Transparenz für das Umsatzwachstum etwas verbessern, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Vor allem für Investoren mit mittelfristigem Anlagehorizont sei dies wichtig, um sich bei der Aktie schrittweise wieder zu engagieren./rob/ajx/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 12:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006