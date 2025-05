Moderna hat den laufenden Zulassungsantrag für seinen Kombinationsimpfstoff gegen Influenza und COVID-19 in den USA vorerst zurückgezogen. Wie der US-Konkurrent des Mainzer BioNTech-Konzerns am Mittwoch mitteilte, erfolgte der Schritt in Abstimmung mit der US-Arzneimittelbehörde FDA. Geplant ist eine erneute Einreichung später im Jahr, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...