Die Aktie von BP hat sich in der laufenden Handelswoche bislang wieder etwas verbilligt. Gegenwind erhielten die Anteilscheine des britischen Energieriesen indes vom Ölmarkt. Dort sorgte gestern der überraschende Anstieg der US-Ölreserven für Abgabedruck. Denn in der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl in den USA weiter gestiegen.Die Rohölvorräte legten nach Angaben der Regierung um 1,3 Millionen auf 443,2 Millionen Barrel zu. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Analysten hatten im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...