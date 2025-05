Gamechanger im Rohstoffsektor: Diese Mine startet bald - und könnte den Markt neu definieren!

Anzeige / Werbung

Almonty wird in Think-Tank des US-Verteidigungsministeriums aufgenommen

Seit unserer letzten Besprechung (Link) zum expandierenden Wolframproduzenten ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / WKN: A1JSSD) ist einiges geschehen.



Nicht nur konnte der Kurs bis dato um mehr als 90% zulegen, sondern auch nachrichtentechnisch gibt es einige neue Schlagzeilen. Vor allem die Nachricht von dieser Woche Montag hat es in sich!

Von keinem geringeren als dem US-Verteidigungsministerium wurde man als wichtigster westlicher Wolframproduzent bezeichnet.

Der jüngste Anstieg des Wolframpreises lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, darunter die steigende Nachfrage, insbesondere in Bereichen wie Technologie und Verteidigung, sowie auf geopolitische Spannungen und Produktionsengpässe. Auch die begrenzte globale Versorgung und die hohe Nachfrage durch China spielen eine Rolle.

Quelle: Almonty Industries



Almonty wird in Think-Tank des US-Verteidigungsministeriums aufgenommen

Almonty Industries Inc. ist auf Einladung Mitglied des Critical Minerals Forum geworden, einer von der US-amerikanischen DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) finanzierten gemeinnützigen Handelsvereinigung, die sich für den Aufbau widerstandsfähiger und diversifizierter Lieferketten für kritische Metalle und Mineralien einsetzt.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Almonty wurde demnach als wichtigster westlicher Wolframproduzent zur Mitgliedschaft im CMF eingeladen und wurde damit Mitglied in diesem vom US-Verteidigungsministerium geförderten politischen Think Tank.

Das Critical Minerals Forum fördert die Zusammenarbeit, die für eine gesteigerte und zuverlässige Produktion kritischer Mineralien erforderlich ist, indem es führende Bergbauunternehmen, Verarbeiter und Endverbraucher aus der gesamten Mineralienlieferkette sowie Investoren und staatliche Institutionen zusammenbringt. In Zusammenarbeit mit der Initiative "Open Price Exploration for National Security" der DARPA liefert das CMF Input für die Erstellung und Verfeinerung von KI-gestützten Analysemodellen, die Kosten, Preise, Angebot und Nachfrage für kritische Mineralien prognostizieren. Diese Prognosen sind geografisch spezifisch und an reale Variablen wie geopolitische Szenarien anpassbar, wodurch transparente Ergebnisse erzielt werden. Das CMF ermöglicht es Marktteilnehmern, auf diese Prognosen zu reagieren, Investitionsentscheidungen zu treffen und Abnahmeverträge abzuschließen, und bietet eine Clearingstelle für Projekte in der Lieferkette für kritische Mineralien.





Quelle: https://cmforum.org/



Lewis Black, CEO von Almonty Industries, kommentierte: "Wir fühlen uns geehrt, Teil des CMF zu sein und dessen KI-gestützte Prognosen zu nutzen, die transparente und glaubwürdige Preis-, Angebots- und Nachfragedaten für kritische Mineralien liefern. Die geografisch spezifischen Prognosen und Daten des CMF werden uns in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen für unsere Wolframproduktion, Preisgestaltung und Abnahmevereinbarungen zu treffen.



"CMF fördert auch die Zusammenarbeit, die für eine gesteigerte und zuverlässige Produktion kritischer Mineralien erforderlich ist, indem es führende Unternehmen der Lieferkette, Investoren und staatliche Institutionen zusammenbringt. Als Mitglied hoffen wir, in diesen Diskussionen eine starke Stimme zu haben, da wir der wichtigste Upstream-Lieferant von Wolframoxid für die Verteidigungslieferkette der USA und ihrer Verbündeten und eine der wenigen transparenten, uneingeschränkten und konfliktfreien westlichen Quellen für Wolfram aus einem befreundeten Land sind. Wolfram ist seit langem von der US-Regierung als kritischer Mineralstoff anerkannt und findet wichtige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in Verteidigungssystemen, in der Hochleistungselektronik und in sauberen Energietechnologien. Wir freuen uns auf das Treffen mit den Mitgliedern des CMF, der DARPA, dem U.S. Geological Survey und verbündeten Regierungen, um zum Aufbau widerstandsfähiger und diversifizierter Lieferketten für kritische Mineralien beizutragen", so Lewis Black abschließend.

Die Originalmeldung finden Sie hier: https://www.businesswire.com/news/home/20250520251690/en/

Die Aktie von Almonty Industries stellt derzeit eine außergewöhnliche Investitionsgelegenheit dar - insbesondere vor dem Hintergrund des deutlich gestiegenen Wolframpreises und der bevorstehenden Inbetriebnahme der Sangdong-Wolframmine in Südkorea. Diese Kombination aus einem zunehmend attraktiven Rohstoffmarkt und einem bald produktionsbereiten Vorzeigeprojekt macht Almonty zu einem Top-Pick im Rohstoffsektor.

Ein brandaktuelles informatives Interview von stockhouse zu Almonty Industries finden Sie hier:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lJGO2fYdTj0





4 Gründe für einen weiteren positiven Verlauf der Aktie

? Stark steigender Wolframpreis:

Wolfram gehört zu den strategisch wichtigsten Metallen der Welt - unverzichtbar in der Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie, Elektronik sowie im Maschinenbau. In Zeiten geopolitischer Spannungen und wachsender Nachfrage gewinnt Wolfram zunehmend an Bedeutung. Der aktuelle Preisanstieg ist Ausdruck eines strukturellen Engpasses auf dem Weltmarkt - und Almonty ist hervorragend positioniert, davon massiv zu profitieren.



Quelle: erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI + eigene Bearbeitung

? Die Sangdong-Mine - baldiger Produktionsstart:

Almonty produziert bereits seit 136 (!) Jahren Wolframkonzentrat in seiner Panasqueira Mine in Portugal. Außerdem bemüht sich das Unternehmen um die Wiederaufnahme der Sangdong-Wolframmine in Südkorea. Almonty erwarb Sangdong, eine der größten Wolframminen außerhalb Chinas, bereits im Jahr 2015.



Mit der Sangdong-Mine entwickelt Almonty eines der weltweit größten und vielversprechendsten Wolframprojekte außerhalb Chinas. Die Infrastruktur ist weitgehend abgeschlossen, und die Mine steht kurz vor der Produktionsaufnahme. Das bedeutet: deutlich steigende Umsätze und Margen sind bereits in greifbarer Nähe. Experten sehen in Sangdong einen Gamechanger für den westlichen Wolframmarkt.

Molybdän wird ein wichtiges Beiprodukt aus der Sangdong Mine werden. Mit einem SpaceX-Auftragnehmer, hat man im Januar 2025 einen Abnahmevertrag über die Lieferung der gesamten Molybdänproduktion aus seinem Sangdong Molybdenum Projekt an SeAH für die gesamte Lebensdauer der Mine geschlossen. (Wir berichteten).

? Strategische Bedeutung & Förderungen:

Sangdong wird bereits als strategisches Projekt von mehreren Regierungen gesehen - auch wegen der Möglichkeit, sich von chinesischer Dominanz im Wolframsektor zu lösen. Dies eröffnet Almonty Zugang zu attraktiven Förderungen, Finanzierungshilfen und langfristigen Lieferverträgen.

? Günstige Bewertung mit großem Upside:

Trotz der hervorragenden Fundamentaldaten scheint die Aktie aktuell noch unterbewertet - ideal für antizyklische Investoren. Mit Produktionsbeginn in Sangdong und weiter steigenden Wolframpreisen dürfte eine Neubewertung des Unternehmens unmittelbar bevorstehen.

Fazit:

Die Aktie von Almonty Industries ist mehr als nur ein Rohstoff-Investment - sie ist ein strategischer Schlüssel zur Versorgungssicherheit mit einem der kritischsten Metalle unserer Zeit. Wer an die Zukunft von Hochtechnologie, Rüstung und industrieller Unabhängigkeit glaubt, kommt an Almonty nicht vorbei.



Eine Wolfram-Mine bereits in Produktion…

ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / WKN: A1JSSD) produziert Wolframkonzentrat in seiner seit 136 (!) Jahren aktiven Mine Panasqueira in Portugal. Außerdem bemüht sich das Unternehmen um die Wiederaufnahme der Sangdong-Wolframmine in Südkorea. Almonty erwarb Sangdong, eine der größten Wolframminen außerhalb Chinas, bereits im Jahr 2015.



… die zweite Mine soll noch in diesem Jahr produzieren

Almonty geht davon aus, dass die Produktion in Sangdong bis Mitte 2025 hochgefahren werden kann. Etwa 45 % der Wolframproduktion von Sangdong werden im Rahmen einer langfristigen Liefervereinbarung mit Global Tungsten & Powders in die USA geliefert. Die Minenlebensdauer soll hier übrigens bei über 90 Jahren liegen, und es wäre eine der größten Wolframminen weltweit.





Quelle: Almonty Industries - Projekte



Mit der Verlegung des Unternehmenssitzes von Kanada in die USA "passen wir unsere Unternehmensstruktur an den Standort eines Großteils unserer Aktionäre an und verbessern unsere Fähigkeit, Zugang zu wichtigen US-Märkten zu erhalten", sagte Lewis Black, CEO von ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / WKN: A1JSSD).

Er fügte hinzu: "Wir beobachten anhaltende globale Spannungen mit Exportbeschränkungen in China, Importzöllen durch die Vereinigten Staaten und auch Beschränkungen für Wolfram aus China, Russland, Iran und Nordkorea durch das US-Verteidigungsministerium. Inmitten dieser zunehmenden globalen Spannungen sind Almonty und seine südkoreanische Sangdong-Mine in der Lage, ein Eckpfeiler für eine transparente und zuverlässige westliche Wolfram- und Molybdänquelle zu werden".

Wolfram ist unverzichtbar für die US-Verteidigungsindustrie und Hochtechnologie. Neben Rüstung wird das Metall auch für Kernreaktoren eingesetzt. Die USA haben 94 AKWs im Gebrauch zur Stromversorgung. Wolfram verfügt über eine extrem hohe Dichte und ist sehr hitzebeständig.

China dominiert den Wolframmarkt

Der weltweite Wolframmarkt wird hauptsächlich von China bestimmt, das auch weiterhin sowohl das Wolframangebot als auch den Wolframverbrauch dominieren wird. Allerdings ist China inzwischen zu einem Nettoimporteur von Wolframkonzentrat geworden. Obwohl China derzeit 84% der Weltproduktion beisteuert, reicht diese eigene Produktion nicht aus.

Dieser Wandel ist auf die verschärfte Regulierung und Beschränkung der Wolframerzexporte durch die chinesische Regierung sowie auf die gestiegene Inlandsnachfrage aufgrund der Herstellung von Wolframprodukten mit hohem Mehrwert zurückzuführen.



Diese Faktoren sowie das starke Wachstum in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Bergbau- und Elektronikbranche sind die Hauptgründe für Chinas dominante Marktposition.

Die weltweite Nachfrage nach Wolfram wird den Prognosen zufolge jährlich steigen (laut British Geological Survey um 3-7 % pro Jahr) und das verfügbare Angebot übersteigen, was die Preise in naher Zukunft weiter in die Höhe treiben wird.

Quellenangaben:

https://www.businesswire.com/news/home/20250520251690/en/

https://almonty.com/

https://almonty.com/tungsten-history/tungsten_pricing_table

https://almonty.com/wp-content/uploads/2025/04/Almonty_Deck_Apr_2025.pdf





Weitere Informationen über Almonty Industries finden Sie auf der Website: www.almonty.com



- Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de



Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Almonty Industries.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.

Unseren kompletten Hinweis zum Haftungsausschluß, Datenschutz und Urheberrecht können Sie hier einsehen: https://www.explorercheck.de/impressum.asp

Enthaltene Werte: CA0203981034,CA31833F1045,CA28619K1093