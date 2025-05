NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach der hauseigenen Sapphire-Veranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. SAP mache mit KI kontinuierliche Fortschritte, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dadurch werde das nachhaltige Wachstum gestützt, das wahrscheinlich für eine längere Zeit höher sein werde als gegenwärtig erwartet. Kurzfristig seien aber womöglich die Markterwartungen an den freien Barmittelfluss zu hoch./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 20:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 20:18 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007164600