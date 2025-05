Trotz der Verfügbarkeit des Alzheimer-Medikaments Leqembi (Lecanemab) vom Forschungsduo Eisai respektive Biogen ist der Bedarf an Therapien zur Behandlung der Demenzform weiterhin extrem hoch. Sanofi will sich nun einen Hoffnungsträger gegen Alzheimer unter den Nagel reißen, der sich in der klinischen Entwicklungsphase befindet.Sanofi greift nach der Biotech-Gesellschaft Vigil Neuroscience. Der französische Pharma-Konzern bietet 8,00 Dollar je Aktie (Gesamtwert: 470 Millionen Dollar), was einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...