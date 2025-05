EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

The Platform Group startet eigene Fulfillment-Lösung



22.05.2025 / 09:00 CET/CEST

Düsseldorf, 22. Mai 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat per Mai 2025 eine Gesellschaft mit der Firmierung TPG Fulfillment GmbH gegründet, Sitz der Gesellschaft ist Gladbeck. In Verbindung mit der Gründung wurde ein Logistiklager am Standort Gladbeck übernommen, welches 12.000 m2 Fläche aufweist und künftig die Logistik für viele Partner der TPG umsetzt.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Wir haben die Fulfillment-Lösung über ein Jahr vorbereitet, so dass nun unsere tausenden Partner dort Waren einlagern und Retouren bearbeiten lassen können. Dies ist Teil unseres Fullservice-Ansatzes. Und es hat noch einen Grund: In einzelnen Beteiligungen haben wir ein eigenes Lager, quer verteilt in Deutschland. Diese Insellösungen lösen wir nun auf und konsolidieren diese auf einen Standort in Gladbeck. Dies spart uns deutlich Kosten und verbessert ab Q4 2025 unsere Kostenquote in der Logistik."

Zum Geschäftsführer wurde der langjährige Logistikexperte Carsten Heider bestellt. Das Logistikzentrum der TPG hat eine tägliche Sendungskapazität von 12.500 Paketen. Die Einlagerung von Produkten und Waren der an die Plattform angebundenen Partner erfolgt über die IT-Schnittstelle der TPG-Software, die Anlieferung direkt in das Logistikzentrum in Gladbeck. Neben der Einlagerung von Waren können alle Partner ihre Retouren über das Lager abwickeln und die Waren so direkt wieder live einstellen auf den 25 Plattformen der TPG. Es besteht zudem die Option mit dem Vermieter, die Flächen modular auszuweiten, um so künftig ein steigendes Flächenpotenzial zu nutzen.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

