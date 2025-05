Köln (ots) -Hits treffen auf Herzklopfen: Mit einem hochkarätigen Line-up und jeder Menge Schlagerpower meldet sich "Schlagerliebe LIVE" im Sommer 2025 zurück - und macht Station in Magdeburg. Denn am 19. Juli verwandelt sich die MDCC Parkbühne im Elbauenpark zur größten Schlagerparty Magdeburgs.Mit "Schlagerliebe LIVE" bringt RTL Up die bekanntesten Hits, emotionale Auftritte und das besondere Gemeinschaftsgefühl des Schlagers erneut auf die große Bühne. Denn hier erwarten die Fans einige der angesagtesten Stars der Schlagerszene: u.a. Gaby Baginsky, Sarah Bora, Bernhard Brink, Eloy de Jong, Bata Illic, Jay Khan, Neonlicht, Tim Peters, Ramon Roselly, Christin Stark, Anna-Maria Zivkov, Sarah Zucker, Paulina Wagner und voXXclub. Für jede Menge Schlagerfieber sorgt auch in diesem Jahr wieder das bewährte Moderationsduo Steffi Brungs und Norman Langen.Ein besonderes Highlight des Abends bringt die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" direkt aus dem Berliner GZSZ-Kiez nach Magdeburg - mit einer musikalischen Überraschung, die frischen Wind in die Schlagerwelt bringt.Begleitet wird das Event zudem von Schlagerliebe Radio. Denn bereits vor der TV-Ausstrahlung sorgt der Sender für Festivalstimmung: Am 31. August ab 10:00 Uhr gibt es Schlagerliebe LIVE zum Hören.Schlagerliebe LIVE wird gemeinsam mit der Soullution MMP GmbH entwickelt und umgesetzt. Tickets sind ab sofort erhältlich und können zu einem Preis von 49,90 Euro erworben werden: eventim.deNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Victoria Körner: Junior Communication Managerin Kids, Consumer Products & Multichannel RTL DeutschlandT: +49 0221 456-51013victoria.koerner@rtl.deOriginal-Content von: RTL Up, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120505/6040006