Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) legt erstmals nativ tokenisierte Anteile für einen Geldmarktfonds auf, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Ziel: grenzüberschreitende Transaktionen auf der Grundlage der Distributed-Ledger-Technology (DLT) zu erproben. Die Initiative erfolgte in Zusammenarbeit mit Allfunds Blockchain als Technologie-Anbieter und dem Wertpapierhandel von BNP Paribas als Transferagent. Diese Innovation knüpft an den Eurosystem Wholesale Test mit CBDCs1 im Jahr 2024 an und ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung von Wertpapier-Tokens für die Kunden von BNPP AM. ...

