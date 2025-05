EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PRIMARY HYDROGEN ERWEITERT DAS PROJEKTPORTFOLIO IN BRITISH COLUMBIA



22.05.2025 / 06:00 EST/EDT

Calgary, Alberta - 22. Mai 2025 - Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) ("Primary" oder das "Unternehmen") freut sich, die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung (die "Optionsvereinbarung") mit Power One Resources Corp. ("Power One") zum Erwerb einer Beteiligung von 75 % am Wicheeda North-Projekt (das "Projekt") in British Columbia bekanntgeben zu können. Angesichts des Vorliegens von tiefliegenden Verwerfungen sowie dem Potenzial für eine erhebliche Seltene-Erden-Mineralisierung möchte Primary das Potenzial des Projekts für natürlichen Wasserstoff bewerten.

"Durch das Wicheeda North-Projekt wird die Präsenz von Primary in British Columbia ausgebaut. Außerdem bietet es ein erhebliches Potenzial sowohl für natürlichen Wasserstoff als auch für Seltene Erden", kommentierte Benjamin Asuncion, der CEO von Primary Hydrogen Corp. "Das Projekt liegt in einem Tier 1-Bergbaugebiet mit erheblichen logistischen und infrastrukturellen Vorteilen sowie in Streichrichtung zu einer Reihe von wichtigen Seltene Erden-Entdeckungen und -projekten."

Wicheeda North-Projekt in British Columbia (BC)

Das Wicheeda North-Projekt umfasst neun aneinander grenzende Liegenschaften mit einer Fläche von insgesamt 2.138 Hektar (21,1 km2) in der nördlichen Cariboo Mining Division. Das Projekt befindet sich 80 km nördlich der Stadt Prince George, 60 km östlich der Gemeinde Bear Lake und 10 km nordwestlich und auf dem Trend der Wicheeda-Lagerstätte für Seltene Erden von Defense Metals Corp. Beim Projekt wurden mehrere Explorationsprogramme durchgeführt, einschließlich der luftgestützten elektromagnetischen, magnetischen und radiometrischen geophysikalischen Erkundungen auf insgesamt 693 Kilometern sowie einer geochemischen Probennahme des Bodens mit insgesamt 870 Proben. Obwohl nur ein kleiner Teil der Liegenschaft systematisch untersucht wurde, wurden drei Bereiche mit einer ungewöhnlichen Seltene Erden-Mineralisierung im Boden ermittelt, bei denen noch eine Ausweitung sowie Bohrarbeiten ausstehen. Die Liegenschaft besitzt ein erhebliches Potenzial für eine Seltene Erden-Mineralisierung, da sie innerhalb eines aussichtsreichen geologischen Gürtels liegt, bei dem bekannt ist, dass er eine in Karbonatit gebettete Seltene Erden-Mineralisierung wie die ca. 10 km südöstlich gelegene Hauptzone auf der Wicheeda-Liegenschaft aufweist. Das Wicheeda-Projekt mit Seltenen Erden, das im Besitz von Defense Metals Corp. ist, grenzt im Südwesten an das Projekt. Hier wurde im Februar 2025 eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) gemäß NI 43-101 [1] durchgeführt, die einen Barwert (NPV) in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar vor Steuern von 8 % und einen internen Zinsfuß (IRR) von 24,6 % auswies.

Peter Lauder, P.Geo. (ON, QC, NFLD), VP Exploration bei Primary Hydrogen Corp., ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, der den technischen Aspekt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Abbildung 1: Standort des Wicheeda North-Projekts

Bedingungen der Transaktion

Die Optionsvereinbarung sieht vor, dass Primary durch gestaffelte Zahlungen sowie Verpflichtungen zur Aktienzuteilung und Durchführung von Aktivitäten eine Beteiligung von 75 % am Projekt erwerben kann, bestehend aus (i) einer Zahlung von 50.000 C$, (ii) der Ausgabe von 1,0 Millionen Aktien ("Stammaktien") und 1,0 Millionen Aktienbezugsscheine ("Bezugsscheine für Stammaktien") und (iii) dem Einsatz von 1,5 Millionen C$ für Explorationsaktivitäten über eine Dauer von 18 Monaten. Nach Ablauf der Optionsvereinbarung gilt, dass die Parteien eine Joint Venture-Vereinbarung eingegangen sind, gemäß der die Parteien die Aufwendungen auf anteiliger Grundlage finanzieren. Die Bezugsscheine für Stammaktien sind innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren im Anschluss an das Datum der Optionsvereinbarung zu einem Ausübungspreis von 0,90 C$ in jeweils eine Stammaktie ausübbar. Die Optionsvereinbarung muss noch von der TSX Venture Exchange (der "TSXV") genehmigt werden. Außerdem werden sämtliche gemäß der Optionsvereinbarung ausgegebenen Stammaktionen und Bezugsscheine für Stammaktien im Einklang mit den TSXV-Richtlinien ausgegeben und unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabezeitpunkt.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Zum Portfolio des Unternehmens mit über 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada gehören die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary besitzt außerdem die Arthur Lake-Kupferliegenschaft in British Columbia und verfügt über eine Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-/Seltene Erden-Projekt in British Columbia (bekannt als Wicheeda North) zu erwerben.

--

UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten u. A. Aussagen in Zusammenhang mit (i) dem Potenzial für natürlichen Wasserstoff und Seltene Erden-Mineralisierung beimWicheeda North-Projekt; (ii) die erwarteten Vorteile und Ergebnisse der Optionsvereinbarung mit Power One Resources Corp., einschließlich der Möglichkeit, eine Beteiligung von 75 % am Projekt zu erwerben; (iii) diegeologische Prospektivität des Wicheeda North-Projekts aufgrund seines Standorts und der geologischen Eigenschaften; (iv) das Potenzial für die Expansion der ermittelten Anomalien für Seltene Erden-Mineralisierung; (v) die geplanten Explorationsaktivitäten, einschließlich der Verpflichtung zu Explorationsausgaben in Höhe von 1,5 Millionen C$ in einem Zeitraum von 18 Monaten; (vi) die Bildung eines Joint Ventures nach Abschluss der Optionsvereinbarung; vii) die Genehmigung der Optionsvereinbarung durch die TSX Venture Exchange (TSXV); und (viii) die strategische Positionierung des Unternehmens in den Sektoren für natürlichen Wasserstoff und Seltene Erden.

Zukunftsgerichtete Aussagen erkennt man häufig an der Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt", "kann", "könnte", "soll", "würde", "möglicherweise" oder "wird" oder Variationen dieser Begriffe oder Ausdrücke. Diese Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen, einschließlich u.a. der Richtigkeit der geologischen, geophysikalischen und geochemischen Daten in Zusammenhang mit dem Wicheeda North-Projekt; dem Vorliegen von tiefliegenden Verwerfungen und günstigen geologischen Bedingungen für natürlichen Wasserstoff und Seltene Erden-Mineralisierung; die Zuverlässigkeit historischer Explorationsdaten, einschließlich luftgestützter geophysikalischer Untersuchungen und Bodenprobennahmen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Genehmigung der TSXV zur Optionsvereinbarung zu erhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, die Verpflichtungen zur Zahlung, Aktienausgabe und Explorationsaufwendungen gemäß der Optionsvereinbarung zu erfüllen und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationsprogramme erfolgreich unter Einhaltung der erwarteten Fristen und Budgets durchzuführen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen u.a.: die Ungewissheit, kommerziell nutzbare Vorkommen an natürlichem Wasserstoff oder Seltenen Erden beim Wicheeda North-Projekt zu entdecken; Ungenauigkeiten oder Einschränkungen bei geologischen, geophysikalischen oder geochemischen Daten; unerwartete geologische Gegebenheiten oder strukturelle Komplexitäten; Verzögerungen oder Nichterhalt der Genehmigung der TSXV für die Optionsvereinbarung; die Unfähigkeit des Unternehmens, die in der Optionsvereinbarung aufgeführten finanziellen oder Explorationsverpflichtungen einzuhalten; Schwankungen bei Rohstoffpreisen, insbesondere für Seltene Erden und Wasserstoff; regulatorische Änderungen, die sich auf die Bergbau- und Explorationsaktivitäten in British Columbia auswirken; Umwelt- und Zulassungsprobleme; operative und logistische Herausforderungen bei einem Projekt an einem abgelegenen Standort; Volatilität des Aktienmarkts und Fluktuationen auf dem Kapitalmarkt sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Branchenbedingungen. Zusätzliche Risiken werden in den zuletzt eingereichten Stellungnahmen und Analysen der Geschäftsführung behandelt, die unter dem SEDAR+-Profil bei www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Annahmen und Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen gemäß den Erfahrungen der Geschäftsleitung, den aktuellen Bedingungen und den erwarteten künftigen Entwicklungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die Leser sind daher gehalten, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird.

[1] Wicheeda Rare Earths Project PFS. (4. April 2025). Technischer Bericht gemäß NI 43-101. Stichtag: 28. Februar 2025.

