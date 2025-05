Mitteilung der Veganz Group AG:

Veganz Group und Jindilli Beverages bringen gedruckte Pflanzenmilch auf Basis der Mililk®-Technologie nach Nordamerika

Im Anschluss an die Ad-hoc-Mitteilung vom 14. Mai 2025 veröffentlicht die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Symbol: VEZ), ein führender Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, weitere Informationen zur Partnerschaft mit Jindilli Beverages Inc. ("Jindilli").

Die Veganz Group und Jindilli haben eine langfristige Rahmenvereinbarung für die Produktion, den Export und den Vertrieb ihrer innovativen Produkte auf Basis der Mililk®-Technologie unterzeichnet. Die Lieferungen in die USA und nach Kanada beginnen in den nächsten Wochen als White-Label-Produkt unter der Marke milkadamia. Dazu zählen Hafer- und Mandel-Mililk® in 1-Liter-Packungen für den Einzelhandel und 5-Liter-Packungen für Kunden aus der Gastronomie.

Die Produktion wird zunächst in Deutschland am Standort Ludwigsfelde erfolgen. 40 Zoll-Seefrachtcontainer werden an die US-Ostküste verschifft. Ein Container fasst rund 300.000 Liter Mililk®-Produkte.

Jindilli ist ein 2014 gegründetes, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Oakbrook Terrace, Illinois, USA, das zur Creata Unternehmensgruppe gehört. Jindilli ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...