Biocryst Pharmaceutical: Aktie mit Freudensprung nach dem Erreichen der Gewinnschwelle!

Pullback-Setup bei Biocryst-Aktie!

Spezialisiert auf seltene Krankheiten!

Biocryst Pharmaceuticals - ISIN US09058V1035

Rückblick: Die Verkündung der Quartalszahlen am 5. Mai vor Beginn des Handels löste ein kleines Kursfeuerwerk bei der Biocryst-Aktie aus. Das Biotech-Unternehmen hatte gemeldet, dass es vorzeitig die Breakeven-Schwelle erreicht. Der anschließende Rücksetzer könnte für Kaufinteressenten äußerst attraktiv sein.

Biocryst-Aktie: Chart vom 21.05.2025, Kürzel: BCRX Kurs: 10.07 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine erneute Annäherung an die Unterstützungslinie und den 20er-EMA wäre vor dem Triggern wünschenswert. Kursziel wäre das Hoch vom 5. Mai.

Mögliches bärisches Szenario

Heute ist womöglich nicht der allerbeste Tag für einen Long Trade. Wir müssen damit rechnen, dass sich der gestrige Abverkauf am Gesamtmarkt auch die Biocryst-Aktie mitresst und die Bullen erst einmal das Interesse an dem Wertpapier verlieren.

Meinung:

BioCryst Pharmaceuticals entwickelt orale und proteinbasierte Therapeutika für seltene Krankheiten. Zu den vermarkteten Produkten gehören Orladeyo zur HAE-Prophylaxe und Rapivab (Peramivir-Injektion) gegen Influenza in den USA ab 6 Monaten. Die Pipeline umfasst BCX10013 als Faktor-D-Inhibitor, weitere Peramivir-Formulierungen Rapiacta und Peramiflu sowie frühe Forschungsprogramme. Die FDA prüft den Zulassungsantrag für Orladeyo (berotralstat) bei Kindern von 2 bis 11 Jahren mit hereditärem Angioödem. Das orale Medikament erhielt Priority Review mit Entscheidung bis 12. September 2025. Das klingt positiv und so sind wir - mit Einschränkungen hinsichtlich der vorbörslichen Kurse am Gesamtmarkt - grundsätzlich positiv gestimmt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2.11 USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 79.37 Mio. USD

Meine Meinung zu Biocryst Pharmaceuticals ist bullisch.

Quellennachweis: https://ir.biocryst.com/news-releases/news-release-details/biocryst-announces-fda-acceptance-nda-orladeyor-berotralstat

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.