Nach dem Kursrutsch zur Wochenmitte dürften die US-Aktienmärkte am Donnerstag noch etwas weiter nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund 30 Minuten vor Handelsstart mit 0,5 Prozent im Minus bei 41.646 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,4 Prozent tiefer erwartet. Hintergrund der starken Kursverluste an der Wall Street am Mittwoch waren die zunehmenden Sorgen der Anleger wegen des steigenden US-Staatsdefizits. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...