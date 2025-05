NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto nach Ankündigung des Rücktritts von Vorstandschef Jakob Stausholm in diesem Jahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5920 Pence belassen. Fragen gebe es wohl bezüglich des Zeitpunkts des Weggangs, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in seiner Einschätzung. So stehe der Minenbetreiber gerade am Beginn einer klar definierten Wachstumsphase. Der Konzern sei aber gut aufgestellt, um die Nachfolge Stausholms zu regeln - und es gebe hier glaubwürdige interne Kandidaten./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 09:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 09:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757