Groß & Partner erwartet negatives IFRS Ergebnis für 2024 - teilweise vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2024/2028 abgeschlossen



Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH ("Groß & Partner") erwartet für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund von Bewertungsanpassungen im Projektbereich ein negatives IFRS Ergebnis im höheren zweistelligen Millionenbereich. Der Verlustausweis hat keinen Einfluss auf die Liquiditätslage von Groß & Partner. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Groß & Partner aufgrund des im April 2025 erfolgten Mittelzuflusses aus dem Verkauf des Turms "T1" des Projekts "FOUR" ein positives IFRS Ergebnis im mittleren zweistelligen Millionenbereich.



Nach Durchführung der vorzeitigen Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN DE000A383BH3 / WKN A383BH) gemäß § 4.5 der Anleihebedingungen beläuft sich der ausstehende Nennbetrag der Unternehmensanleihe 2024/2028 auf EUR 18.062.000,-. Die nächste Zinszahlung erfolgt am 17. November 2025, die Rückzahlung erfolgt am 17. Mai 2028.





