Xiaomi-Gründer Lei Jun hat am Donnerstag den eigenen 3-nm-Chip vorgestellt und greift mit Smartphone-, KI- und E-Auto-Offensive US-Techriesen an. Für Apple und Tesla wird es in China enger.Xiaomi-Gründer und Milliardär Lei Jun hat auf einer Tech-Veranstaltung in Peking den neuen Mobilchip "Xring O1" präsentiert - ein selbst entwickelter 3-nm-Prozessor, der künftig mehrere Flaggschiff-Produkte antreiben soll. Damit unterstreicht der Konzern seine Ambition, sich technologisch unabhängiger zu machen und mit US-Giganten wie Apple und Qualcomm gleichzuziehen. "Wir wollen auch einer der führenden Chiphersteller werden, mit unseren Handys, die auf iPhones abzielen. Können unsere Chips auch mit …