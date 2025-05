Altiplano Metals Verarbeitungsanlage erwirtschaftet erfreuliche Erlöse

Anzeige / Werbung Altiplano Metals hat, was viele Explorer sich wünschen: eine Quelle zur konstanten Generierung von Einnahmen. Altiplano Metals (TSXV: APN, FSE: 9AJ1, WKN: A2JNFG) verarbeitete im 1. Quartal 2025 auf seiner Verarbeitungsanlage in El Peñón mineralisiertes Erz aus einer Massenprobe, die auf der Santa-Beatriz-Mine genommen wurde, zu einem Kupfer-Konzentrat. Aus dem Verkauf des Konzentrats generierte das Unternehmen einen Umsatz von 315.515 US-Dollar. Weitere 124.016 US-Dollar flossen Altiplano Metals aus dem Verkauf eines Eisenkonzentrats zu. Die Verarbeitung der Großproben sind Bestandteil der Arbeiten zur bevorstehenden Wiederinbetriebnahme der historischen Santa-Beatriz-Mine in Chile. Ihr Erz soll in der El-Peñón-Verarbeitungsanlage erfolgen. Diese liegt etwa 30 Kilometer südlich der Stadt La Serena und gehört wie die Mine Altiplano Metals. Der Transport des Erzes nach El Peñón macht Sinn, wenn die Anlage von den metallurgischen Anforderungen mit dem angelieferten Erz kompatibel ist und die Erlöse aus dem Verkauf des Konzentrats die Aufwendungen für den Transport und die Aufarbeitung des Erzes decken und ein konstanter Gewinn für Altiplano Metals erwirtschaftet werden kann. Diesen Zielen ist das Unternehmen in diesem Jahr deutlich näher gekommen, denn die inzwischen für das 1. Quartal veröffentlichten Produktionsergebnisse sind erfreulich und deuten an, dass die Planung des Unternehmens realistisch ist. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden in der Anlage El Peñón 1.259,40 Tonnen mit einem Gehalt von 1,38% Kupfer verarbeitet. Weitere 987,3 Tonnen mit einem geschätzten Kupfergehalt von 1,25% wurden versandt und auf El Peñón für die Verarbeitung im Mai zwischengelagert. Altiplano Metals produziert auf El Peñón sowohl ein Kupfer-Gold- als auch ein Eisen-Konzentrat

Insgesamt wurden während der ersten drei Monate des Jahres 5.391 Tonnen kupfer- und goldhaltiges Gestein zu 142,5 Tonnen Konzentrat verarbeitet. Das Konzentrat wies dabei einen durchschnittlichen Kupfergehalt von 24,5% und 1,6 g/t Gold auf. Aus dem Verkauf dieses Konzentrats erzielte Altiplano Metals einen Umsatz von 315.515 US-Dollar, das sind umgerechnet 279.005 Euro. Darüber hinaus wurden im 1. Quartal auch 2.432 Tonnen Eisen verkauft, was einen Erlöse von 124.016 US-Dollar bzw. 109.665 Euro generierte. Über das im Konzentrat enthaltene Gold kann Altiplano Metals derzeit noch keine konkreten Angaben machen, da diese Zahlen erst nach der endgültigen Abrechnung der Konzentratverkäufe vorliegen werden. Betrieben wird die Verarbeitungsanlage auf El Peñón nicht nur mit eigenem Material aus der Santa-Beatriz-Mine und Lagerbeständen aus Farellon, sondern auch mit Erz, das von anderen Bergbauunternehmen angeliefert wird. Dies ermöglicht den Betrieb der Mühle auch dann, wenn kein Erz aus der Santa-Beatriz-Mine zur Verfügung steht. Die Aussichten für die Zukunft sind vielversprechend Auf Santa Beatriz wird der Abbau des Erzes derzeit geprüft. Dort können innerhalb von sechs Wochen nach Fertigstellung der Abbauarbeiten zunächst 3.000 Tonnen pro Monat gefördert werden. Geplant ist jedoch, die Fördermenge innerhalb von sechs Monaten auf bis zu 5.000 Tonnen pro Monat zu steigern. Alastair McIntyre, der Präsident und CEO von Altiplano Metals, zeigte sich vor dem Hintergrund dieser Zahlen erfreut über den bisherigen Verlauf des Großversuchs: "Wir sind mit den ersten Ergebnissen der Großproben aus Santa Beatriz sehr zufrieden. In Verbindung mit den jüngsten Bohrergebnissen bestärken sie uns darin, die Entwicklungsmöglichkeiten weiter zu verfolgen. Erfreulich ist auch, dass die Anlage hochwertige Kupfer-Gold- und Eisen-Konzentrate produziert, die das monatliche Umsatzwachstum stützen. Mineralisiertes Material von lokalen Drittanbietern wird unseren Bedarf weiterhin ergänzen, während wir in den kommenden Monaten die Produktionsmöglichkeiten aus unseren Betrieben ausbauen." Altiplano Metals hat, was viele Explorer sich wünschen: eine Quelle zur konstanten Generierung von Einnahmen Im Zeitraum zwischen dem Dezember 2018 und dem März 2025 erzielte Altiplano Metals durch die Gewinnung und den Verkauf von mehr als 8,2 Millionen Pfund Kupfer nach Verarbeitungskosten einen Bruttogewinn von über 23,8 Millionen Kanadische Dollar. Das sind umgerechnet 15,18 Millionen Euro. Dieses Geld wurde anschließend dazu genutzt, Akquisitionen zu tätigen, Ausrüstung zu kaufen und die Exploration durch Bohrungen und Untertageerschließungsarbeiten voranzubringen. Dank seiner hochmodernen Verarbeitungsanlage auf El Peñón, ist Altiplano Metals in der Lage, konstant Einnahmen zu generieren, mit denen es die Entwicklung seiner Kupfer-, Gold- und Silberprojekte in Nord- und Südamerika finanzieren kann. Dies ist gerade in Zeiten, in denen der Zugang zum Kapitalmarkt nicht der einfachste ist, ein wertvoller Vorteil, den viele andere Entwicklungsgesellschaften gerne hätten. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

