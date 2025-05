Der April 2025 geht in der Rivalität zwischen Tesla und dem chinesischen E-Auto-Hersteller BYD in die Geschichtsbücher ein: Erstmals hat BYD den US-Konkurrenten bei den Neuzulassungen reiner Elektroautos in Europa überholt. Das geht aus Daten des Marktforschers JATO Dynamics hervor. 7.231 Elektroautos von BYD wurden laut JATO Dynamics im April in Europa neu zugelassen. Das waren etwas mehr als die Neuzulassungen von Tesla, die bei 7.165 Einheiten ...

