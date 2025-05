Citroen Deutschland hat den neuen e-Berlingo MPV mit Nutzfahrzeugzulassung vorgestellt. Der e-Berlingo MPV wird in der Länge M (4,40'¯Meter) angeboten und kommt serienmäßig mit fünf Sitzen. Die Preise startet in Deutschland bei 34.390 Euro brutto. Um den Sinn des e-Berlingo MPV zu verstehen, ist ein kurzer Exkurs in die Modelllogik von Citroen nötig: Den bekannten e-Berlingo als Pkw-Modell für Familien und andere Privatkunden mit hohem Platzbedarf ...

