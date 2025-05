Der Zollkrieg scheint kurzerhand abgesagt worden zu sein und die Bullen wurden in den letzten Tagen wieder mutiger. Das gilt besonders an den hiesigen Märkten, wo es in dieser Woche schon wieder manchen Rekord zu bewundern gab. Jenseits des Atlantiks sorgten am Mittwoch jedoch Steuersenkungspläne der US-Regierung und Auswirkungen davon aus US-Anleihen wieder für Vorsicht an den Märkten und der Tag ...

