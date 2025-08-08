Die Aussicht auf Frieden in Europa hat dem DAX am Donnerstag zeitweise ein Plus von knapp 500 Zählern beschert. Die Gewinne konnten jedoch bis zum Handelsende nicht verteidigt werden, so dass der deutsche Leitindex 1,12 Prozent oder 268 Punkte höher, aber immer noch deutlich oberhalb der 24.000 aus dem Handel ging. Am Freitag stehen neben den Friedensbemühungen die Unternehmen Bechtle, Deutz, Eckert & Ziegler, Heidelberg Materials, Jungheinrich Vz., Munich Re, Rheinmetall und RTL Group im Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
