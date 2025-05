EQS-News: EQUI.TS GmbH: Original-Research von EQUI.TS GmbH: Viscom SE Empfehlung: Kaufen

EQS-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Research Update

EQUI.TS GmbH (23.05.2025) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom SE



Q1/25 wie erwartet verhalten - Resilienz-Maßnahmen fruchten - 25er Guidance bestätigt Wie angekündigt, war das Q1/25 beim Elektronik-Qualitätsprüfer aus Hannover schwach. Die globalen und insbesondere die nationalen Wirtschaftsaussichten deuten nicht auf eine schnelle und kraftvolle Nachfragebelebung hin. Das gilt in besonderem Maße für die dominierende Kundengruppe aus der Automobil-Elektronik, die weiterhin sehr vorsichtig agiert. Das jüngst umgesetzte Re-Design des modular aufgebauten Produktportfolios adressiert zusätzliche Kundengruppen (z.B. Defence) und stößt dort auf reges Interesse. Beleg dafür ist die 3M/25-Book-to-Bill-Ratio, die mit 103,1% erstmals seit Q4/23 auf einen leichten Umsatzanstieg YoY hindeutet. Die strukturellen Ertragsverbesserungen (Stichwort Resilienz) zeigen Wirkung und führten zu einem leicht positiven Q1/25-EBIT. Die 25er Guidance (s.u.) wird bestätigt, zumal das eingeleitete Effizienzprogramm fortgesetzt wird. Das Chance-/Risiko-Verhältnis ist seit geraumer Zeit eingetrübt, die Bewertung sehr niedrig, was u.E. den anhaltenden Unsicherheiten in der Handels- und Sicherheitspolitik geschuldet ist. Die Aktie notiert auf dem 16-Jahrestief aus dem FY 09 und preist u.E. eine mehrjährige Schrumpfungsphase ein, die u.E. nicht ansteht. Wir bekräftigen die Kaufen-Empfehlung. Zumal, ein genereller Trendabbruch des Kundeninteresses ist nicht zu erkennen. Die wesentlichen Frühindikatoren - wie die sequenzielle Entwicklung des Ordereingangs Q1/25 zu Q4/24 mit +20,1 % auf € 20,38 Mio. (+9,5 % YoY) - deuten u.E. zumindest auf eine Verfestigung der Bodenbildung hin. Wir gehen von einer mehrmonatigen Seitwärtsentwicklung aus. Kostenkontrolle bleibt deshalb Pflicht. Der Q1/25-Orderbestand wurde auf € 20,51 Mio. (-29,1 % YoY) abgebaut, verharrt auf Q4/24-Niveau und passt also zum unteren Rand der 25er Guidance. Die 25er Guidance plant mit einem leichten EBIT-Gewinn (€ 1,6 - € 4,5 Mio.) und einem Ordereingang und Umsatzband von je € 80 - € 90 Mio. Dafür ist eine zumindest leichte Geschäftsbelebung im weiteren Jahresverlauf 2025 Planungsgrundlage (H1/25 < H2/25). Das Q1/25-EPS verbesserte sich auf € -0,03 (Q1/24: € -0,22). Der freie Cashflow blieb mit €-3,14 Mio. negativ, denn das Working Capital wurde zum Jahresstart aufgebaut. Der Finanzmittelbestand sank leicht auf € 3,63 Mio. Die operativen Kosten sanken in Summe um € 1,17 Mio. oder -5,5 % YoY auf € 20,2 Mio., während die Umsätze um € 1,16 oder 6,2 % YoY auf € 19,79 Mio. stiegen. Diese Profitabilitätsverbesserung konnte durch das Gesamtleistungs-Plus (6,7 %) bei gleichzeitig abgesenkten Personal-Stand (auf 475 Köpfe; -20,4 % YoY) und -Aufwendungen (-14,5 % YoY auf € 9,03 Mio.) erreicht werden. Das Q1/25-EBIT erreichte € 0,024 Mio. (Marge: +0,1 %; Q1/24: -12,8 %). Inklusive des negativen neutralen Ergebnisses lag das Periodenergebnis bei € -0,34 Mio. (Q1/24: €-1,95 Mio.).



