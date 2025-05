Granges-Paccot - Jacques Mauron ist per sofort nicht mehr Chef der Groupe E. Der Verwaltungsrat und Mauron hätten gemeinsam entschieden, dass ein Wechsel an der Spitze notwendig sei, teilte der Westschweizer Energieversorger am Freitag mit. Als Hintergrund für den Entscheid werden anstehende organisatorische Veränderungen und künftige Herausforderungen in der Energiebranche genannt. Mauron war seit 2019 CEO der Groupe E und bereits seit 2004 im Unternehmen ...

