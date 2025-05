Schindellegi - Der Logistiker Kühne+Nagel verstärkt seine Position auf der iberischen Halbinsel. Dazu übernimmt er den spanischen Strassenlogistiker TDN mit Sitz in Madrid. Die Übernahme werde sich direkt gewinnbringend auswirken, schreibt Kühne+Nagel in einer Mitteilung vom Freitag. Ein Abschluss der Transaktion werde noch in den kommenden Wochen erwartet. TDN beschäftigt über 600 Mitarbeitende und verfügt über 45 Terminals und 700 Fahrzeuge, womit ...

