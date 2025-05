NielsenIQ (NIQ) gibt stolz bekannt, dass Mohit Kapoor, Chief Technology Officer, bei den ersten Global Tech AI Awards als Executive of the Year ausgezeichnet wurde. Mit dieser Ehrung wird Kapoor für seine außergewöhnliche Führungsleistung und seine visionären Beiträge zur Technologiebranche, insbesondere im Bereich der KI-gestützten Verbraucherintelligenz, anerkannt.

"Ich fühle mich zutiefst geehrt, bei den Global Tech AI Awards als Executive of the Year ausgezeichnet worden zu sein. Diese Anerkennung ist ein Beweis für die unglaubliche Arbeit und das Engagement des gesamten NielsenIQ-Teams", sagte Mohit Kapoor, Chief Technology Officer, NIQ. "Mithilfe von KI haben wir Consumer und Retail Intelligence neu definiert, indem wir beispiellose Einblicke liefern und sinnvolle Veränderungen in der Branche vorantreiben."

Unter der Leitung von Mohit Kapoor hat NIQ einen KI-getriebenen Ansatz für seine ehrgeizige digitale Transformation gewählt. Dazu gehört eine Technologieinvestition in Höhe von 400 Millionen US-Dollar und die Migration des globalen Kundenstamms auf Discover eine einheitliche, cloudbasierte Plattform, die die Verbraucherpanel- und Einzelhandelsmessdaten aus mehr als drei Billionen Transaktionen pro Woche nahtlos integriert, um Entscheidungsträgern in den Bereichen Marketing, Branding und Verbraucherstrategie differenzierte Echtzeit-Analysen zu liefern.

Die integrierte Discover-Plattform von NIQ hat grundlegend verändert, wie 23.000 CPG- und Einzelhandelskunden in 90 Ländern auf Daten zugreifen und diese für strategische Entscheidungen in Echtzeit nutzen.

Als Chief Technology Officer von NIQ unterstützt Mohit Kapoor die weltweit 1.200 Datenwissenschaftler, 2.000 Ingenieure und 2.500 Analyseexperten des Unternehmens und fördert eine Kultur der Zusammenarbeit und kontinuierlichen Innovation. Zudem ist er mit führenden Technologieunternehmen strategische Kooperationen eingegangen, um deren Produkt-Roadmaps zu beeinflussen, und hat die Plattformressourcen von NIQ durch die Zusammenarbeit mit Microsoft Azure, Google Cloud und Snowflake erweitert.

In seiner 30-jährigen Karriere hat Mohit Kapoor konsequent transformative digitale Innovationen in einem Spektrum von Branchen vorangetrieben. Vor NIQ war Kapoor in Führungspositionen bei TransUnion, HSBC, Accenture, Coopers and Lybrand und EDS tätig. Sein Einfluss auf die Branche wurde durch Auszeichnungen wie "Chicago CIO of the Year Award (2017)" und "ComputerWorld's Premier 100 Technology Leader" anerkannt.

Über NielsenIQ

NielsenIQ (NIQ) ist ein führendes Consumer Intelligence Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schlossen sich NIQ und GfK zusammen, zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite. NIQ ist in mehr als 90 Ländern tätig und deckt rund 85 Prozent der Weltbevölkerung sowie über 7,2 Billionen US-Dollar an globalen Verbraucherausgaben ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mittels fortgeschrittener Analysen über hochmoderne Plattformen geliefert werden, bietet NIQ das Gesamtbild the Full View. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

