FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich des angekündigten Rücktritts von Konzernchef Jakob Stausholm mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Der Manager habe seinen Auftrag weitgehend erfüllt, den Ruf und die Kultur des Bergbau-Unternehmens zu verbessern, urteilte Liam Fitzpatrick in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.