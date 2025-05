Amberg (ots) -- Die neue Generation seniorenfreundlicher Smartphones - das Aurora A10, A20 und A30 - vereint fortschrittliche Technologie mit intuitivem Design- Verbesserte Sicherheit und einfache Bedienung dank integriertem Doro Secure Button, benutzerfreundlicher Doro Easy Interface und Doro ClearSound-Technologie- Verbunden bleiben - mit Smartphones, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten sind, ohne Kompromisse bei Design oder FunktionalitätDoro, die weltweit führende Technologiemarke für Senior:innen, kündigt heute die Einführung von drei neuen Doro 4G-Smartphones an: Doro Aurora A10 (https://www.doro.com/de-de/shop/mobile-devices/smart-phones/doro-aurora-a10-c1896097/), Doro Aurora A20 (https://www.doro.com/de-de/shop/mobile-devices/smart-phones/doro-aurora-a20-b3cb4cfe/?gad_source=1&gad_campaignid=22294388398&gbraid=0AAAAADkRxBF_xH30mONPn6KM73_DgpyYB&gclid=Cj0KCQjwlrvBBhDnARIsAHEQgOQ3qborBN30gIffbv6wMZcYjxitfU-2hV2EpqxJhMedqjveuxdCItQaAsGTEALw_wcB&gclsrc=aw.ds) und Doro Aurora A30 (https://www.doro.com/de-at/shop/mobile-devices/smart-phones/doro-aurora-a30-f0672a97/). Die Geräte sind ab sofort auf doro.com erhältlich und ab Ende Mai im Einzelhandel verfügbar.Die Aurora-Serie wurde entwickelt, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Senior:innen und Nutzer:innen, die mehr von ihrer Technik erwarten, gerecht zu werden. Sie unterstreicht Doros Engagement für benutzerfreundliche und hilfreiche Technologie. Mit einem neuen, robusten und griffigen Design sowie einer vereinfachten Benutzeroberfläche steht die mühelose Bedienung und das Sicherheitsgefühl der Nutzer im Mittelpunkt.Eine aktuelle Doro-Studie ergab, dass 51 % der Senior:innen befürchten, versehentlich etwas Falsches auf ihren Geräten zu drücken, während 49 % Schwierigkeiten bei der Navigation durch Apps haben. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, verfügen die Telefone über drei physische Tasten für einfaches Telefonieren sowie eine dedizierte Home-Taste, die die Navigation für alle Nutzer - einschließlich Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen oder motorischen Fähigkeiten - erleichtert. Über die Tasten und die optimierte Benutzeroberfläche ist zudem ein schneller Zugriff auf Google Gemini-Funktionen möglich. Dank der Doro ClearSound-Technologie profitieren Nutzer:innen von einer lauten und klaren Klangqualität für verständliche Kommunikation.Für ein beruhigendes Gefühl sorgt der charakteristische Doro Secure Button, der bei jedem Gerät integriert ist. Mit nur einem Tastendruck wird sofort ein Alarm inklusive GPS-Positionsdaten ausgelöst und die Nutzer:in mit dem vertrauten Unterstützungsnetzwerk verbunden - für mehr Sicherheit und einem guten Gefühl bei Nutzer:innen und ihren Angehörigen durch Doros innovative Technologie.Mit TeamViewer erhalten Nutzer:innenn zudem in Echtzeit technische Unterstützung aus der Ferne, um technische Hürden schnell und unkompliziert zu überwinden. Dies ist besonders wichtig, da 59 % der unterstützenden Angehörigen bestätigen, dass ihre älteren Familienmitglieder Schwierigkeiten mit Updates und Einstellungen haben. Die Geräte zeigen, wie wichtig es ist, dass Senior:innen Technologie erhalten, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, um ihre Unabhängigkeit zu fördern. Auch die durchgeführte Doro-Umfrage bestätigt diesen Aspekt: 80 % der befragten unterstützenden Angehörigen empfinden es als beruhigend zu wissen, dass ihre Verwandten ein Smartphone besitzen, das wirklich auf die Bedürfnisse abgestimmt ist.Die Telefone sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Das Aurora A10 ist ein kompaktes 4,5-Zoll-Smartphone, das Aurora A20 ein 4,5-Zoll-Smartphone mit herunterklappbarer Nummerntastatur und das Aurora A30 ein Smartphone mit großem 6,1-Zoll-Display. Das A10 und A20 verfügen über eine 13-Megapixel-Kamera, während das A30 eine verbesserten 50-Megapixel-Kamera bietet."Mit der Einführung der Doro Aurora-Reihe machen wir einen mutigen Schritt nach vorne und definieren, wie Technologie Senior:innen und ihre Angehörigen noch besser unterstützen kann. Unsere neuen Smartphones sind intuitiv, sicher und mühelos zugänglich - mit neuen und verbesserten Funktionen wie dem Doro Secure Button, der dafür sorgt, dass Nutzer sicher und verbunden bleiben.", sagt Michael Rabenstein, Managing Director Doro DACH. "Die Doro Aurora-Smartphones sind die neueste Ergänzung des Doro-Ökosystems und erfüllen die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Nutzer:innen. Bei Doro sind wir überzeugt, dass Technologie die Unabhängigkeit fördern und nicht erschweren sollte - und Aurora ist der Beweis für dieses Engagement."Verfügbarkeit und Preise- Doro Aurora A10: 249 EURO- Doro Aurora A20: 269 EURO- Doro Aurora A30: 319 EUROAlle drei Telefone sind ab sofort auf der Doro-Website (https://www.doro.com/de-de) erhältlich und Ende Mai auch bei Einzelhändlern und im stationären Handel verfügbar.Feature ÜbersichtDas Doro Aurora A10, Doro Aurora A20 und Doro Aurora A30 decken eine Vielzahl von Bedürfnissen ab und bieten folgende Funktionen:- Doro Secure Button - Sofortiger Support und Hilfe per Knopfdruck.- Doro Easy Interface - Eine vereinfachte Smartphone-Erfahrung, die für alle Nutzer geeignet ist.- Lauter und klarer Klang - Doro ClearSound sorgt für optimierten Ton und verbesserte Verständlichkeit.- Fernunterstützung - Angehörige können aus der Ferne Unterstützung leisten, was Stress reduziert, und ein nahtloses Erlebnis ermöglicht.- Umweltfreundliches Design - Hergestellt aus recycelten Materialien und damit ein Zeichen für Doros Engagement für Nachhaltigkeit.- Einfache Aufladung - Das Doro Aurora kabellose Ladegerät ermöglicht einfaches Aufladen und fügt sich nahtlos in das Wohnumfeld ein. Es ist ideal für freihändige Videoanrufe und verfügt über ein dimmbares Licht, das auch nachts für gute Sicht sorgt. Es ist separat für 69 EURO auf der Doro-Website und im stationären Handel erhältlich.Doro hat kürzlich seine neue Reihe von Doro 4G-Feature-Phones vorgestellt: Doro Leva L10, Doro Leva X10, Doro Leva L20 und Doro Leva L30, die einen einzigartigen Mix aus Stil und Funktionalität bieten.Das schwedische Unternehmen hat außerdem innovative smarte Geräte auf den Markt gebracht, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Nutzer zugeschnitten sind, darunter die Doro Hemma Doorbell, die Doro HearingBuds und die Doro Watch.Für weitere Informationen und Testmuster wende Sie sich bitte an: Doro@teamlewis.comÜber DoroDoro AB ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Assistenztechnologie und verändert grundlegend, wie Menschen Technologie erleben und mit ihr interagieren. Seit über fünf Jahrzehnten widmen wir uns der Entwicklung intuitiver Lösungen, die menschliche Verbindungen stärken, anstatt sie zu verkomplizieren. Als europäischer Marktführer für technologische Lösungen für Senioren entwickelt Doro Produkte, die die digitale Kluft überbrücken, indem sie Technologie für alle zugänglich machen - unabhängig von Alter oder Fähigkeiten.Unsere Vision geht über Geräte hinaus: Wir schaffen umfassende Unterstützungssysteme, die Senioren mit ihren Familien verbinden. Durch durchdacht gestaltete Lösungen fördern wir Selbstständigkeit, Sicherheit und sinnvolle Verbindungen zwischen den Generationen. Von unserer Aurora-Smartphone-Reihe bis hin zu umfassenden digitalen Sicherheitslösungen - jede Innovation von Doro orientiert sich an echte menschliche Bedürfnisse, indem der Mensch in den Mittelpunkt der Technologie gestellt wird.Mit Hauptsitz in Malmö, Schweden, ist Doro an der Nasdaq Stockholm gelistet und in über 20 Ländern weltweit tätig. Unser globales Team von 119 engagierten Fachkräften verfolgt ein gemeinsames Ziel: Technologie zu entwickeln, die Menschen dabei hilft, in Verbindung zu bleiben, sich sicher zu fühlen und aktiv am Leben teilzunehmen - sowohl zu Hause als auch unterwegs. Im Jahr 2024 erzielte Doro einen Jahresumsatz von 77,3 Millionen EUR.Doro. Hier, um zu helfen.Weitere Informationen finden Sie unter www.doro.comPressekontakt:TEAM LEWISKarlstraße 6480335 Muenchendoro@teamlewis.comteamlewis.com/deMehr Informationen zum Datenschutz finden Sie im TEAM LEWIS Privacy Center.TEAM LEWIS Communications GmbH - Karlstraße 64 - 80335 Muenchen HRB 125170 - Amtsgericht Muenchen - Geschaeftsfuehrer: Andres WittermannOriginal-Content von: Doro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143948/6040731