Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Hersteller von hochveredelten Holzfaserplatten HOMANN HOLZWERKSTOFFE emittiert eine neue Anleihe (ISIN NO0013536169/ WKN A4DFTR) im Umfang von 120 Mio. Dollar, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 7,50%, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 02.06.2025 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 02.06.2032 vorgesehen. Handelbar sei die Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Derzeit liege kein aktuelles Rating vor. (Bonds weekly Ausgabe vom 22.05.2025) (23.05.2025/alc/n/a) ...

