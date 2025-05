Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: BYD | Centrus | Ionq - zwei Neuzugänge im Depot ? Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran ? Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung Dax - wieder über 24.000 Punkte Intuit - Zahlen kommen gut an Deckers Outdoor - Absturz nach Zahlen Ross - ab in den Keller Ionq - "Nvidia der Quantencomputer" Centrus - Trump schiebt Atom-Aktien an BYD - Fährt auch in Europa an Tesla Active Biotech - Studienergebnisse beflügeln Bayer - Nach China sagt auch die EMA ja Rheinmetall - Jefferies sagt "Kaufen" Depots - zwei Neuzugänge Zuschauerfragen