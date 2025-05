CTS Eventim meldete gemischte Ergebnisse für das erste Quartal 2025. Der Umsatz übertraf die Markterwartungen deutlich um 14% und wuchs im Jahresvergleich um 22% auf 499 Mio. EUR, getrieben von einem Umsatzwachstum von 17% bzw. 25% im Bereich Ticketing bzw. Live Entertainment. Das Umsatzwachstum basierte auf der anhaltenden Nachfrage nach Veranstaltungen und Live-Entertainment sowie auf den Beiträgen der im zweiten Halbjahr 2024 akquirierten bzw. konsolidierten Unternehmen See Tickets Group und France Billet. Das bereinigte EBITDA wuchs hingegen langsamer um 9% auf 100 Mio. EUR, und die Marge verschlechterte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 20,1 %, was vor allem an niedrigeren Margen im Ticketing-Segment lag. Da sich das Geschäftsumfeld seit den Quartalsergebnissen Q4 kaum verändert hat, bestätigte CTS seine vorsichtige Prognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet moderate Umsatz- und EBITDA-Steigerungen. Positive Nachfragedynamiken, jüngste Akquisitionen und vielversprechende Ticketing-Deals sollten die Marktposition von CTS in Europa weiter stärken. Dennoch bestehen kurzfristig makroökonomische Unsicherheiten, weshalb mwb research die Halten-Einschätzung beibehält, allerdings mit einem höheren Kursziel von 105,00 EUR (vorher: 96,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA