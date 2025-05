Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.045 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag."Es ist schon sehr erstaunlich, mit was für einer Kursdynamik und ohne nennenswerte Konsolidierungen der Deutsche Aktienindex von einem Kursrekord zum nächsten schreitet", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Gesucht sind weiterhin die Aktien von Bayer, die von einer potentiellen Präparatzulassung in der EU profitieren könnten. Zudem setzen auch die Aktien von Siemens Energy ihre Kurshatz weiter fort.""Das Sentiment für deutsche Aktien scheint ungebrochen freundlich zu sein und zieht weitere Investoren an. Das allgemeine Handelsvolumen bleibt jedoch sehr dünn. Die US-Vorbörse deutet dagegen eine unveränderte Handelseröffnung an", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1352 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8809 Euro zu haben.