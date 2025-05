Zum letzten Handelstag der Woche deuten sich an der Wall Street Kursverluste an. Die US-Indizes wie der Dow Jones werden am Freitag vorbörslich mit Abschlägen erwartet. Auslöser sind neue Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach Apple künftig Zölle auf im Ausland gefertigte iPhones zahlen müsse. ...