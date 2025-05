wO Börsenlounge: BYD | Centrus | IonQ - Telekom sticht ARD und ZDF bei der WM 2026 aus!

Präsident Trump will per Dekret die Atomenergiebranche stärken, indem er Genehmigungen für neue Reaktoren vereinfacht und die Brennstoffversorgung absichert. Das treibt die Aktien der Branche an. Welche ist interessant?Der DAX hat am Freitag einen weiteren Anlauf auf sein Rekordhoch unternommen - und ist knapp gescheitert. Bis auf 24.149 Punkte kletterte der deutsche Leitindex am Vormittag und verfehlte die historische Bestmarke von 24.152 Zählern, die erst zur Wochenmitte erreicht worden war, nur um Haaresbreite. Doch der Schwung reichte nicht aus: Nach dem Beinahe-Rekord setzte eine Gegenbewegung ein. Zur Mittagszeit notierte der Index nur noch leicht im Plus und hielt sich knapp oberhalb …

Den vollständigen Artikel lesen ...