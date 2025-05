Der Dax musste am Freitag (23. Mai) einen herben Rückschlag verkraften. Die Zolldrohungen Trumps in Richtung EU verfehlten ihre Wirkung nicht. Nervosität griff um sich. Der Index sackte ab. Aktien aus Sektoren, die besonders von den Zöllen betroffen wären, wurden abverkauft. Wie geht der Dax mit dieser komplexen Gemengelage um? Die nächsten Tage werden es zeigen (müssen). Bahnt sich im Dax gar eine obere Trendwende an? Der Handelsverlauf am ...

