Nachdem der Aktienkurs des Unternehmens bis auf 30,30 Euro am 14. Mai gestiegen war, kam es aufgrund von Gewinnmitnahmen zu einem Rückschlag auf 26,15 Euro am Freitag. Die charttechnische Unterstützung wurde getestet, im Nachmittagshandel hat sich der Kurs wieder leicht erholt. Wir hatten am 06. April auf eine Trading-Chance im Express-Service hingewiesen. Die Lenzing-Aktie ISIN: AT0000644505 notierte seinerzeit bei 23,10 Euro an der Wiener Börse ...

