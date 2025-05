München (ots) -Die USA holt den WM-Titel erstmals seit 65 Jahren, die Schweizer sind erneut "nur" Vize-Weltmeister! In der Overtime schießt Tage Thompson, Klub-Kollege des Deutschen JJ Peterka bei den Buffalo Sabres, das entscheidende, weil einzige Tor des Spiels. "Es war sogar noch besser, als ich es mir vorgestellt habe! Was für ein Gefühl! Es ist so eine spezielle Gruppe. Es macht so viel Spaß, mit diesen Jungs zu arbeiten und anzutreten. Es war eine Nacht wie aus einem Film für uns. Ich könnte nicht stolzer sein", jubelte der 27jährige Siegtorschütze. Mit diesem Erfolg nahmen die USA auch erfolgreich Revanche für das 0:3 in der Gruppenphase. Beide Teams waren in der deutschen Gruppe und feierten klare Siege gegen das DEB-Team.Auf Schweizer Seite überwiegt die Enttäuschung nach dem einzigen Gegentor in der gesamten k.o.-Runde und dem somit nach 2024 erneut verpassten WM-Titel. "Kann man so sagen, dass das das brutalstmögliche Ende eines Spiels meiner Karriere war", ärgerte sich Keeper Leo Genoni. Auch WM-Rekordspieler Andres Ambühl hielt enttäuscht fest: "Ich denke, die Gruppe hätte mehr verdient."Zu den Störfeuern der NHL, die mit einem anderen Wettbewerb den Status der IIHF WM aufweichen will, sagt der Präsident des internationalen Eishockey Verbands, Luc Tardif: "Im Moment diskutieren wir über die WM. Klar, lass sie im Februar, 3 Monate vor der WM kommen. Das ist nicht einfach. Darunter würde nicht nur die WM leiden, sondern auch die Ligen müssten vor den Playoffs unterbrochen werden. Wir hatten viele Diskussionen."Nachfolgend die Stimmen und Clips des WM-Finals zwischen der Schweiz und den USA - Quelle: MagentaSport. Weiter geht's mit EishockeyDeutschland - am Sonntag, ab 12 Uhr mit den Episoden zu dieser WM - viele Insights und Insides. Exklusiv nur bei MagentaSportSchweiz - USA 0:1 (OT)Tage Thompson schießt die USA zum ersten WM-Titel seit 65 Jahren! 1960 kam dieser noch in Verbindung mit den olympischen Spielen. Die letzte reine WM gewannen die US-Amerikaner 1933 - vor 92 Jahren! Das äußerst umkämpfte Finale hatte nach 60 Minuten noch keine Tore. Zwei Minuten in der Verlängerung brach Thompson den Bann und schoss die USA zum dritten WM-Titel. Für die Schweiz war es das erste Gegentor in der K.O.-Runde - zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.Da ist es! Tage Thompson schießt die USA in der Overtime zum Titel und der Jubel kennt keine Grenzen mehr. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cWZFd0IwSVVlTFZ2QjNQVnRaaWllNHQrMElmclc4M0dVRmZROXkvNjlMST0=Die USA hat den Titel! Der Clip zur Siegerehrung: clipro.tv/player?publishJobID=ZHo4bnQ4WDdHaUI3bnNLWXpEa2ZyNTYzQklwcnVxcGxweWFRSXEzVU9QUT0=Da ist der Pokal: Die USA feiert mit der Trophäe. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Z3F3N09YTFJhakphY3Zqd2JhaWIzNGd2OGJFRFRhYnVWWEJxalc0a0RQRT0=Leo Genoni, Torhüter Schweiz und MVP des Turniers: "Kann man so sagen, dass das das brutalstmögliche Ende eines Spiels meiner Karriere war. Ich habe schon im Penaltyschießen vor ein paar Jahren verloren. Es ist hart und es schmerzt. Aber ich glaube, sie haben es verdient."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=byt1TGhEaEZlTGpkaG94OE9tSFN0WkF0L0RNRTdvV1JkTlZBWTZXRVFhdz0=Andres Ambühl, Spieler Schweiz und WM-Rekordspieler, beendet nach dieser Partie seine Karriere: "Es schmerzt extrem. Wir wollten mehr. Schlussendlich haben wir wieder die Silbermedaille, wie vor einem Jahr. Es schmerzt vor allem für die Mannschaft, weil wir eine lange Vorbereitung und jetzt auch bei der WM zusammengearbeitet. Ich denke, die Gruppe hätte mehr verdient." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZmNPTHZyUEdyTUxxcjZSZVEyUDNpdjg1MmlhanlVbWZtdkt3Rlcxdk96dz0=Tage Thompson, Siegtorschütze USA: "Es war sogar noch besser, als ich es mir vorgestellt habe! Was für ein Gefühl! Es ist so eine spezielle Gruppe. Ich weiß ehrlich nicht, was ich sagen soll. Es macht so viel Spaß, mit diesen Jungs zu arbeiten und anzutreten. Es war eine Nacht wie aus einem Film für uns. Ich könnte nicht stolzer sein!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RDZGMWVTU0VTNG1aTHRwZWVETWw0ZEhDeTlDSXRqL1VFWmcxSEdaa3NJND0=Luc Tardif, Präsident IIHF, zum WM-Turnier: "Wir sind sehr glücklich. Das ist gut, wenn zwei Länder (als Gastgeber, d. Red.) zusammenarbeiten. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn die Teams ab dem Viertelfinale viel reisen müssen. Zum Glück wird es in den nächsten vier Jahren zuerst in der Schweiz, dann in Deutschland, dann in Frankreich und zuletzt 2029 in der Slowakei sein. Das ist immer einfacher, im gleichen Land zu sein und nicht viel reisen zu müssen."...zu den Ideen der NHL, Parallel-Turniere auszurichten, die mit der IIHF-WM konkurrieren könnten: "Wir hatten toughe und lange Diskussionen, NHL-Spieler zu den Olympischen Spielen zu bringen. Im Moment diskutieren wir über die WM. Klar, lass sie im Februar, 3 Monate vor der WM kommen. Das ist nicht einfach. Darunter würde nicht nur die WM leiden, sondern auch die Ligen müssten vor den Playoffs unterbrochen werden. Wir hatten viele Diskussionen. Entweder im Februar in Nordamerika oder im September in Europa (sollen die Turniere ausgerichtet werden, d. Red.). Das Timing ist ein Problem. Wir versuchen immer noch, eine Einigung zu finden. Davon sind wir nicht so weit entfernt. Wir müssen Kompromisse machen. Wir arbeiten mit allen europäischen Ligen zusammen, um Erfolg für die WM und die World Championship danach zu haben. Wir sind nah dran. Aber die Diskussionen gehen weiter." 