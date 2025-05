© Foto: Torsten Sukrow - picture alliance / SULUPRESS.DE

Als Trump am "Liberation Day" Strafzölle gegen den Rest der Welt verhängte, tauchten die Aktienmärkte ab. Was keiner ahnte: Trump schuf damit eine der größten Chancen für Anleger - Gilt gleiches jetzt für EU-Aktien?Nachdem Donald Trump am 2. April die große Zollkeule geschwungen hatte, dauert es keine Woche und der DAX, sowie viele seiner europäischen Pendants, setzen zu einem ungeheuren Lauf an. Der Deutsche Leitindex machte von seinem Tief bei etwas weniger als 18.500 Punkten rund 5.600 Punkte gut. Ein sprung von rund 30 Prozent in gut 6 Wochen. Eine Chance, wie sie selten vorkommt! Trump poltert erneut! Kurz vor dem Wochenende hat der US-Präsident erneut die Zollkeule geschwungen. …