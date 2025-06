München (ots) -Am Ende war das deutsche Viertelfinal-Aus gegen die Titelfavoritinnen aus Belgien sehr deutlich: 59:83-Niederlage gegen die amtierenden Europameisterinnen und ihrer Chefin Emma Meessemann, die 30 Punkte erzielte. Fast geht bei dem Ergebnis unter, dass die deutschen Frauen zumindest die 1. Halbzeit mit dem 36:41-Pausenstand nahezu gleichwertig waren. "Wir haben das Spiel sicher unter dem Korb verloren, da waren die Ausfälle nicht zu kompensieren", so Expertin Ireti Amojo über die vielfach zitierten Absagen der Sabally-Sisters und Gülich. Für die deutsche Auswahl geht's ab Freitag um eine gute Platzierung - Platz 6 war's bei der letzten EM. MagentaSport zeigt die Partie Deutschland gegen die Türkei ab 13.00 Uhr live und kostenlos. Plus beide Halbfinals mit dem Einstieg Frankreich gegen Spanien ab 16.20 Uhr."Da schwimmt schon viel Enttäuschung mit", sagt Deutschlands Romy Bär: "Wir sind in der 1. Halbzeit mitgeschwommen. Aber wir haben das Spiel nicht mehr an uns gerissen und das ist uns dann zum Verhängnis geworden, als sie angezogen haben." Bärs Ziel für die Platzierungsrunde ab Freitag: "Auf jeden Fall wollen wir Platz 5. Ganz oben jetzt, was halt möglich ist." Emily Bessoir ergänzt: "Ich glaube einfach, dieses 3. Viertel hat uns ein bisschen zerbrochen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des deutschen Viertelfi nales gegen Belgien Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Die EuroBasket25 gibt's live und kostenlos bei MagentaSport. Am Freitag werden beide Halbfinals und das deutsche Platzierungsspiele live übertragen: Deutschland gegen die Türkei ab 13 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Plus die Halbfinals Frankreich - Spanien (live ab 16.20 Uhr) sowie Belgien - Italien (live ab 19.20 Uhr).Viertelfinale: Belgien - Deutschland 83:59 (41:36)Die Titelverteidigerinnen sind dann doch eine Nummer zu groß. Die Belgierinnen ziehen mit einem 83:59 ins Halbfinale ein und treffen dort auf Italien. Aber vor allem in der 1. Hälfte hielt Deutschland gut mit und hatte zwischenzeitlich eine 4-Punkte-Führung. Ab dem 3. Viertel drehte Belgiens Superstar Emma Meessemann mit 13 Punkten in Q3 gewaltig auf, holte sich insgesamt 30 Punkte, 9 Rebounds und sorgte dafür, dass Deutschland an den Platzierungsspielen am Freitag teilnimmt. Die DBB-Auswahl spielt gegen die Türkei am Freitag, live ab 13 Uhr, Belgien gegen Italien.Doppelt bitter für Deutschland: Belgien macht die Punkte - und Alex Wilke muss nach einem Treffer am Auge in der Kabine behandelt werden. Der Clip dazu: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SmkwTVh6VXlmaWxzMjd2UnFvdkovYXd0M1FETVJvSmUzZHR6QkNLODVYRT0=Emma Meessemann, belgischer Superstar und diesmal mit 30 Punkten: "Wir wissen, dass wir 40 Minuten spielen müssen. Wir wissen, dass wir kein Spiel in der 1. Hälfte gewinnen können. Aber wir wissen auch, dass wir im 3. Drittel stark rauskommen und Teams brechen können. Und das ist wahrscheinlich auch das, was dieses Spiel passiert ist. Wir waren aggressiv, haben versucht, ein paar Fehler in der Defensive zu beheben Aber noch mehr hatte jeder in unserer Offense Selbstvertrauen."Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YjZFREFFNjczZ3hRTUJ4b1V0cXBySWZNaktUTm1zWldzWjhxSi82cFZBYz0=Romy Bär, Spielerin Deutschland: "Da schwimmt schon viel Enttäuschung mit. Wir sind in der 1. Halbzeit mitgeschwommen. Aber wir haben das Spiel nicht mehr an uns gerissen und das ist uns dann zum Verhängnis geworden, als sie angezogen haben."...zum Ziel in den Platzierungsspielen: "Auf jeden Fall wollen wir Platz 5. Ganz oben jetzt, was halt möglich ist." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NTY1TVVJanF0OEgvL1NsS1pJQjI0Mm5IUUFYNTltQm1qRDRnV1lsMXFxWT0=Emily Bessoir, Spielerin Deutschland: "Die 1. Halbzeit war gut. Wir haben sehr gut verteidigt und aus ihren Fehlern auch gepunktet. In der 2. Halbzeit hatten sie ihren Lauf am Anfang und da konnten wir nicht rauskommen. Und als wir dann gescort haben, haben sie immer wieder Punkte gemacht. Ich glaube einfach, dieses 3. Viertel hat uns ein bisschen zerbrochen."Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ui9WSU5yUGxZaDl0NlM3Rzltek0zdk84dEtXUEpvUk4vdnNyMysxREs3ST0=Basketball live und kostenlos bei MagentaSportFrauen-Basketball-EM live und kostenlos Platzierungsrunde plus HalbfinalsAlex Frisch kommentiert das deutsche Spiel, Expertin ist Ireti Amojo (EXP) und Jakob Lobach sorgt als Field Reporter vor Ort für die Interviews. Markus Krawinkel kommentiert Frankreich gegen Spanien.Freitag, 27. JuniAb 13.00 Uhr: Platzierungsrunde 5 bis 8 DEUTSCHLAND - Türkeiab 16.20 Uhr, Halbfinal 1: Frankreich - Spanienab 19.20 Uhr, Halbfinale 2: Belgien - ItalienSonntag, 29. JuniFinale + Platzierungsspiele3x3 WM aus der Mongolei: live und kostenlos bei MagentaSportNoch mehr spektakulärer Basketball der Weltspitze mit starken deutschen Teams! Denn der Weltmeister im 3x3-Basketball wird gesucht! Der FIBA 3x3 World Cup 2025 findet bis 29. Juni in Ulaanbaatar, Mongolei, statt - und MagentaSport und MagentaTV sind live und kostenlos dabei. Die täglichen Live-Sessions des Turniers ab 05 .00 Uhr und 10.20 Uhr werden mit englischem Originalkommentar übertragen. Zusätzlich sind die Spiele auch live auf dem MagentaSport YouTube-Kanal frei empfangbar.Der 3x3-World Cup verspricht Basketball auf Weltklasse-Niveau, spektakuläre Szenen und internationale Top-Teams. Im Fokus: die deutschen Teams der Frauen und Männer, die mit 2 Siegen gestartet sind und am Donnerstag um den Einzug in die k.o.-Phase spielen: die jeweils Gruppensieger stehen direkt im Viertelfinale am Samstag (live ab 11 Uhr), die Gruppenzweiten und -dritten treten im Achtelfinale am Freitag (live ab 11 Uhr) gegeneinander an.Live-Programm:Vorrunde bis Donnerstag, 26 Juni:Ab 05.00 Uhr: Live-Session 1Ab 10.20 Uhr: Live-Session 2Freitag; 27. Juni:Ab 10.00 Uhr: Achtelfinal-RundeSamstag, 28. Juni:ab 11 Uhr: Viertelfinale,Sonntag, 29. 