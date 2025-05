Thyssenkrupp steht einem Bericht der Bild am Sonntag zufolge vor einem tiefgreifenden Umbau: Der Industriekonzern soll in eine Finanzholding transformiert werden. Ziel des Vorstands unter Leitung von CEO Miguel Lopez sei es, durch diese Strukturveränderung den Weg für weitere Unternehmensverkäufe zu ebnen.Wie aus Konzernkreisen hervorgeht, plane das Management, die Belegschaft in der Zentrale drastisch zu reduzieren - von derzeit rund 500 auf etwa 100 Beschäftigte. Auch in der Verwaltung sollen ...

