Zürich - Die UBS hat das Aktienrückkaufprogramm 2024 abgeschlossen. Das am 3. April 2024 lancierte Programm wurde am 23. Mai 2025 beendet, wie die Grossbank am Montag mitteilte. Es wurden rund 63,8 Millionen Aktien der UBS Group AG über eine separate Handelslinie an der Schweizer Börse zurückgekauft. Dies entspreche 1,9 Prozent des derzeitigen Aktienkapitals. Das Rückkaufvolumen belief sich auf knapp 2,0 Milliarden US-Dollar. Es beinhalte auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...